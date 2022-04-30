لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 0 نيوكاسل.. صلاح احتياطيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره نيوكاسل عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل الأساسي لليفربول كالتالي: أليسون، جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا، ساديو ماني، لويس دياز، جوتا.

وجاءت دكة بدلاء ليفربول كالتالي: كيليهر، فابينيو، كوناتي، تياجو ألكانترا، محمد صلاح، كورتس جونز، تسيميكاس، ألكسندر أرنولد، هارفي إليوت.

ويدخل ليفربول المباراة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 43.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

وتقدم ليفربول بهدف سجله لاعبه نابي كيتا في الدقيقة 19.