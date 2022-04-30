الارشيف / اخبار الرياضه

صلاح بديلاً.. كلوب يُعلن تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني الألماني لفريق ، يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 من .

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل الأساسي لليفربول كالتالي: أليسون، جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا، ساديو ماني، لويس دياز، جوتا.

وجاءت دكة بدلاء ليفربول كالتالي: كيليهر، فابينيو، كوناتي، تياجو ألكانترا، محمد صلاح، كورتس جونز، تسيميكاس، ألكسندر أرنولد، هارفي إليوت.

ويدخل ليفربول المباراة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 43.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا