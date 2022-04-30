شباب بلوزداد لـ "الخليج 365": لو قدمنا 1000 شكوى في أمين عمر لن نحصل على حقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - على يحيى:

تحدثت ليندة شباح المتحدثة الرسمية باسم نادي شباب بلوزداد الجزائري عن مستوي التحكيم في مباراة فريقها مع الوداد البيضاوي بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

وقالت ليندة شباح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :"الحكم المصري أمين عمر قدم أداءاً مميزاً وكان في المستوى طوال وقت المباراة عدا لقطة ركلة الجزاء لنا ، وأنها كانت واضحة للغاية ".

وتابعت: " لا أظن أن خطأ الحكم المصري في المباراة مقصود و لكن في وجود VAR فإنه من الغريب حقاً أنه لم ير خطأ واضح كان كفيلاً بتغيير نتيجة المباراة ".

وواصلت : " التحكيم بشكل عام في القارة الإفريقية للأسف بعيداً كل البعد عن عن الحيادية والعادلة والاحترافية والنزاهة، يجب على الاتحاد الأفريقي أخذ هذا في الإعتبار والعمل علي تصحيحه ".

وحول شكوى الحكم أمين عمر ردت : "لو قدمنا 1000 شكوى في حكم المباراة ، اللقاء انتهى والجميع يري أننا قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم جيد علي أرضه والآن علينا التركيز في البطولة المحلية ".

وعن استضافة المغرب لنهائي دوري الأبطال أجابت " استضافة أى بلد عربي لنهائي هو أمر جيد مميز وبصفة شخصية اكتشفت الضغط الذي يمارسه أنصار الوداد أثناء المباراة".

وأتمت حديثها : " لقاء الأهلي ووفاق سطيف قوي لأن الفريق الجزائري لم يصل إلي نصف نهائي دوري الأبطال من باب الصدفة ويستطيع تحقيق المفاجأة ولكن في النهاية أتوقع وصول الأهلي للنهائي ولديه الخبرة و التجربة التي تجعله يتوج من المغرب".