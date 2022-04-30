4 تغييرات في التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي ستُقام مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من مسابقة دوري we المصري.

ويعود محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي مرة أخرى بدلًا من حسام حسن الذي دفع به موسيماني كأساسيًا في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، كما شهد خط الوسط عودة حمدي فتحي بدلاً من عمرو السولية المُصاب هو وديانج واللذان قد شاركا في المباراة الماضية، وكذلك سيعود طاهر محمد طاهر للمشاركة أساسيًا فيما سيحل لويس ميكيسوني بدلاً من بيرسي تاو.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة جمعهم من 13 مباراة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 16 مباراة، فيما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة في المركز 12 برصيد 17 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، ومحمد مجدي "أفشة".

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات، لويس ميكيسوني، طاهر محمد طاهر.

المهاجم: محمد شريف.