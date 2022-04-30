نص المادة 108 التي تحسم التأهل الإفريقي (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أثار أحمد سامي المدير الفني لسموحة الجدل حول آلية تحديد الأندية المتأهلة للبطولات الإفريقية مع عدم إمكانية انهاء بطولة الدوري قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال أحمد سامي: "رئيس رابطة الأندية قال أن التأهل إلى البطولات الإفريقية سيكون من خلال ترتيب الأندية عقب نهاية الدور الأول".

أما أحمد دياب رئيس الرابطة فقد تحدث عن هذا الأمر، قائلًا: "ما قلناه أن لائحة المسابقة تقول أننا إذا وصلنا 30 يونيو ولم يكتمل الدوري ولا يوجد عدد متساوي في المباريات لجميع الأندية، نعود لنتيجة الدور الأول، حيث يكون قد حدث تساوي بين جميع الأندية في لعب 17 مباراة وفقا لنقاطهم".

وتابع: "إذا وصلنا لـ30 يونيو قد لعبت كافة الأندية 20 مباراة على سبيل المثال سوف نحسب النتائج بناء لهذا الأمر.. النقطة الوحيدة الثابتة من الآن حتى 30 يونيو هو أن يتم الحساب بناء على نقطة عادلة ولعبت الأندية مباريات متساوية".

وتقول المادة 108 بند 2 ما يلي:

في حال كان قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم بعد نهاية الدور الأول يتم احتساب الترتيب النهائي وفقا لاخر ترتيب بعد إيقاف المسابقة في حالة تساوي جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب الترتيب النهائي وفقا لاخر أسبوع تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة ويتم تتويج بطل المسابقة وتحديد الفرق الهابطة إلى دور القسم الثاني والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية وكافة الأثار الأخري سواء كانت مالية أ وإدارية أو غيرها ومنعا للشك لن يتم احتساب الأسبوع المنقوص في حال لم يتم إقامة المباراة أو المباريات المؤجلة في الترتيب النهائي.

وحسب جدول المباريات المعلن فإن رابطة الأندية قد حددت مواعيد المباريات حتى الجولة الـ23 من مسابقة الدوري، لكن مازال هناك مباريات مؤجلة على الأخص للأهلي الذي ينافس على المستوى الإفريقي ضمن مرحلة نصف النهائي.