شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى والطلائع فى 33 مباراة قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق طلائع الجيش، على ملعبه جهاز الرياضة فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، الإسماعيلي فى مباراة قوية عنوانها الإثارة والحماس فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق طلائع الجيش، تحت القيادة الفنية لمدربه طارق العشري، المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه فى تسجيل 7 أهداف فقط، وهو أضعف خط هجوم، فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.

وتعد هذه المواجهة هى الـ 34 بين الفريقين خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر، ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي مشوار الفريقين وذلك على النحو التالي..

لعب الإسماعيلي 33 مباراة، فاز 12 تعادل 14 خسر 7، له 42 هدفًا عليه 28 هدفًا، كلين شيت 12 مباراة

– الدورى العام ..

ملعب الإسماعيلى فاز 7 تعادل 7 خسر 1 له 24 هدفًا عليه 11 أهداف كلين شيت 7 مباريات

ملعب طلائع الجيش فاز 3 تعادل 6 خسر 6 له 13 هدفًا عليه 17 هدفًا كلين شيت مباراتين

أهداف الإسماعيلى عن طريق 25 لاعبًا .. عبد الله السعيد 5 أهداف، حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص وأحمد سمير فرج ومصطفى كريم وعبد الله الشحات ومروان محسن وإبراهيم حسن هدفين لكلا منهم، محمد محسن أبو جريشة وسيد معوض ومحمد فضل وشريف عبد الفضيل ويوسف جمال وجودوين ومحمود حمد وجون آنطوى وعمرو السولية وأحمد سمير محمد وإيمانويل بناهينى ومحمود متولى وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا وأحمد مدبولى وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم

– كأس مصر ..

لعب 3 مباريات فاز 2 تعادل 1 له 5 أهداف عليه صفر كلين شيت 3 مباريات ” الصعود بضربات الترجيح مرة واحدة ”

الهدافين .. أحمد على وأحمد سمير فرج ومهاب سعيد وعبد الله الشحات وجون آنطوى هدفًا لكلا منهم