شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى السابق يكشف طلب لاعبى الأهلى إنهاء الكلاسيكو بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يرتبط نجوم الكرة والمدربون بطقوس خاصة يحرصون عليها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة لامتلاكهم أسرارا وحكايات لم ترو من قبل. أحمد فكرى الصغير نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق وأحد المساهمين فى التتويج ببطولة كأس مصر عام 97 فتح قلبه للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي للحديث عن أبرز ذكرياته فى الشهر المبارك.

وأكد أحمد فكري الصغير أن شهر رمضان يعد مصدراً للخير والبهجة والسعادة على الأمة الإسلامية أجمع لما فيه من روحانيات وطقوس دينية نتنظرها من العام للآخر.

وقال الصغير، "لعبت أفضل مبارياتي فى هذا الشهر الكريم، لاسيما أمام الأهلى والزمالك والمصرى، وأتذكر موقفاً فى إحدى المواجهات ضد المارد الأحمر التى أقيمت فى نهار رمضان على ملعب الإسماعيلية، وكان الفريق يقوده الأرجنتيني أنجيل ماركوس".

وأضاف الصغير، "لاعبو الأهلي تحدثوا خلال تلك المباراة من أجل إنهاء هذا اللقاء بالتعادل نظرًا لصيام كل من فى الملعب".

واختتم قائلا، "الإسماعيلي يعد أحد أهم المحطات التدريبية فى مسيرتي وله فضل كبير فيما وصلت إليه حتى الآن، وأتمني عودته لسابق عهده كمنافس وحاصد للألقاب من جديد وإسعاد الجماهير التى تعشق هذا النادي".