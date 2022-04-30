شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام سيراميكا الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، ثم التعادل السلبى مع الطلائع، لاسيما قبل المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى.

وشهدت قائمة الأهلي غياب عمرو السولية وأحمد عبد القادر ورامى ربيعة وأليو ديانج وعلى لطفى وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى للإصابة، بجانب وليد سليمان ومحمود متولي لأسباب فنية، فيما انضم للقائمة الصاعدان أحمد نبيل كوكا وزياد طارق، بجانب عودة محمد محمود.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: محمد محمود وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

الهجوم: بيرسي تاو وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.