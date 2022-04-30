شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وتقام ثلاث مباريات قوية، أبرزها مواجهة الأهلي وسيراميكا، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة، ويصطدم الإسماعيلي بطلائع الجيش.

موعد مباراة الزمالك أمام ايسترن كومبانى بالدوري

يلتقى فريق الزمالك بنظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم المصرى ويحتفظ بصدارة الدوري

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على المصرى بنتيجة 2-1 فى لقاء قوى بين الفريقين بالجولة 16 من عمر المسابقة، الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 38 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد المصرى البورسعيدى عند 19 نقطة بالمركز التاسع.

3 مواجهات مثيرة فى الدورى الليلة

ويواجه الأهلي سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، وتعادل المارد الأحمر مع طلائع الجيش سلبيًا فى آخر مباراة على ملعب السلام، بينما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره غزل المحلة فى مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع الفريقين لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا، بينما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

وفي المباراة الثانية يستدرج فريق طلائع الجيش على ملعبه جهاز الرياضة العسكري في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلي في مباراة قوية تعد بالإثارة والحماس بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لمدربه طارق العشري في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 7 أهداف فقط وهو أضعف خط هجوم فيما تلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.