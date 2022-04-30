شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة سيدات مصر فى بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، السبت، الأدوار التمهيدية في منافسات السيدات ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات بالبطولة عن قرعة الدور التمهيدي والتى تقام بنظام المجموعات. وتم تقسيم اللاعبات المشاركات على 18 مجموعة، تضم من الأولى حتى الـ 14 ، 7 لاعبات فيما تضم باقى المجموعات 6 لاعبات.

وتخوض مصر منافسات السيدات بتسع لاعبات، وأوقعت القرعة لاعبات المنتخب الوطني كالتالي:

تتواجد سارة عبد الوهاب في المجموعة الأولى رفقة لاعبات منتخبات أمريكا، وأستونيا، وفرنسا، وكوريا، وكازاخستان، وإسبانيا.

فيما تواجدت سلوى جابر في المجموعة الثانية رفقة لاعبات التشيك، وفرنسا، وأمريكا، والهند، واوكرانيا، وكوريا

وتقع لمى حزين في المجموعة الثالثة مع لاعبات رومانيا، وسويسرا، وفرنسا، واوكرانيا، وهولندا

وتقع شرويت جابر في المجموعة الثامنة رفقة لاعبات من أسبانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وأمريكا وإيطاليا، والهند

وتتواجد مريم نزيه في المجموعة التاسعة مع لاعبات رومانيا، وبريطانيا، وأمريكا، وجورجيا، وبولندا

وتقع آية حسين في المجموعة الـ11 رفقة لاعبات ألمانيا، و بلجيكا، وسويسرا، وكندا، واليابان، وأمريكا

وجاءت منة الله هاني في المجموعة الـ12 مع لاعبات الأرجنتين، وألمانيا، وكازاخستان، وهونج كونج، وإيطاليا، وأمريكا

وأوقعت القرعة هنا حسن في المجموعة الـ14 رفقة لاعبات من سويسرا، وهونج كونج، وفرنسا، باراجواي، وفنلندا والإمارات

فيما جاءت ناردين إيهاب في المجموعة الـ16 رفقة لاعبات ايطاليا، وبريطانيا، وفنزويلا، وأمريكا، واليابان.

ويتأهل أصحاب أكبر عدد من النقاط في التصنيف العام لدور المجموعات إلى أدوار خروج المغلوب والتي تلعب من 15 لمسة.

ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.

وفي منافسات الرجال التي أقيمت أمس تأهل 5 لاعبين مصريين إلى دور ال 64 الرئيسي الذي ينطلق غدًا الأحد، وهم: محمد ياسين ومحمود محسن ومهند طارق وأحمد السيد، بالإضافة إلى محمد السيد الذي يخوض الدور الرئيسي مباشرةً بعد أن جنبته القرعة من خوض منافسات الأدوار التمهيدية حيث أنه المصنف رقم 12 على العالم.