شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الكاف بـ3 معايير قبل تحديد ملعب نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بياناً أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي ومنذ فترة، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيداً عن الفرق أطراف المباراتين.

كما أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال فى نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أى من الدول الأربعة التى وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي مصر والجزائر والمغرب وأنجولا، مطالباً بالحياد التام فى مثل هذه الأمور.

وفرضت أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص بعدما خرجت تسريبات تناولتها تقارير إعلامية مغربية تُفيد برغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب للمرة الثانية على التوالي، وسيتم حسم هذا الملف خلال اليومين المقبلين، حيث سيُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال اليومين المقبلين، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.