شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وسيراميكا فى الدورى قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الاهلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه فريق سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.



ارقام الاهلى وسيراميكا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم، السبت، من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.