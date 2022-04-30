موعد مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سيراميكا كليوباترا، نظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب المارد الأحمر في العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد التعادل سلبيا في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بفارق 6 نقاط، علما بأن الأحمر لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 لقاء.

تشكيل الأهلي

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

الحارس: الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، حسين الشحات.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1