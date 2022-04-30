موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف نيوكاسل يونايتد، نظيره ليفربول، في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب جيمس بارك، في الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على إيفرتون 2-0، في الجولة الماضية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ 80 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، جوتا.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، بتعليق حفيظ دراجي.