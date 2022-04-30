شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه فريق المقاولون اليوم السبت، إلى مدينة الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعداداً للقاء المقبل لذئاب الجبل أمام المصري، حيث يستضيف استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء غداً الأحد ، مباراة المقاولون والمصري بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأرسل نادي المقاولون العرب احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة بعد تعرض الفريق لأخطاء مؤثرة آخرها في مباراة الاتحاد السكندري، وقال النادي في خطابه إن الفريق تعرض لأخطاء جسيمة آخرها في مباراة الاتحاد باحتساب هدف غير صحيح للاتحاد لتعرض اللاعب أحمد علي لعرقلة واضحة ورغم الرجوع لتقنية الفيديو إلا أن الحكم لم يحتسب الخطأ.

وطالب المقاولون العرب بتعيين حكام دوليين في مباريات الفريق المقبلة بالدوري لمراعاة العدالة التحكيمية ونظرا لحساسية المباريات المقبلة وأهميتها للفريق.

ويحتل المقاولون المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة المحلية، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.