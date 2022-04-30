شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد رياضة المشى.. تحسين عملية التنفس و تخفيف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسى الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى المشى والتى تمارس فى مصر بشكل كبير، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة وهى..

1-الحفاظ على نشاط الدورة الدموية

2-تقوية العضلات و المفاصل

3-حرق السعرات الحرارية

4-تخفيف التوتر

5-تحسين عملية التنفس

6- تعزيز وظيفة الجهاز المناعى

7 -تحسين المزاج