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فوائد رياضة المشى.. تحسين عملية التنفس و تخفيف التوتر

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القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى ، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسى الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

 

 

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى المشى والتى تمارس فى مصر بشكل كبير، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة وهى..

 

1-الحفاظ على نشاط الدورة الدموية 

 

2-تقوية العضلات و المفاصل

 

3-حرق السعرات الحرارية 

 

4-تخفيف التوتر 

 

5-تحسين  عملية التنفس 

 

6- تعزيز وظيفة الجهاز المناعى 

 

7 -تحسين المزاج

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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