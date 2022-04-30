ما هي مواعيد مباريات اليوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم السبت 30 أبريل/نيسان 2022، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات والملاعب العربية والأوروبية.



يستمر الصراع بين العملاقين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليدز في الجولة 35 من المسابقة.

يخوض ريال مدريد مباراة ستشهد على الأرجح تتويجه بطلا للدوري الإسباني، للمرة الـ35 في تاريخه.

ويحتاج "الملكي" الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام ضيفه إسبانيول، في الجولة 34 من المسابقة.

في الدوري الإيطالي يستضيف نابولي نظيره ساسولو على ملعب دييجو مارادونا، في الجولة 35 من المسابقة.

يحل بايرن ميونخ ضيفا على ماينز في الجولة 32 من الدوري الألماني، بعد أن ضمن التتويج بلقب المسابقة الأسبوع الماضي.

يخوض الأهلي مباراة قوية ومرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة 17 من الدوري المصري.

يعود الدوري الإماراتي للحياة مرة أخرى، بانطلاقة الجولة 21 من المسابقة.

ويلتقي الشارقة مع العروبة، والعين ضد شباب الأهلي، وبني ياس مع الجزيرة.