شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. الزمالك بطل كأس مصر 77 على حساب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة الزمالك اليوم هي كأس مصر موسم 76 / 77 والتي حقق الزمالك لقب البطولة في هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي، ولكن هذه المرة علي حساب الإسماعيلي في المباراة النهائية.

مشوار الزمالك في البطولة هذا الموسم كان ملئ بالصعوبات، حيث واجه فريق البلاستيك في الدور التمهيدي وحقق الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، وفي دور الـ 8 حقق الزمالك الفوز علي 2/1 في المباراة الثانية ، عقب انتهاء المباراة الاولي بتعادل الفريقين سلبيا، حيث كانت تنص اللوائح وقتها علي إعادة المباراة في حالة التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي الدور قبل النهائي حقق الزمالك الفوز علي اسكو بهدف نظيف، وفي النهائي تغلب علي الإسماعيلي في مباراة أدى فيها الزمالك بمستوى جعله الأحق باللقب، المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة وجمعت الزمالك والإسماعيلي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل منها فاروق جعفر هدفا رائعا مازال عالقا في اذهان جماهير الزمالك.

و يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.