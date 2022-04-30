شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حامد يقترب من العودة للتشكيل الأساسى بغزل المحلة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب يحيى حامد، لاعب فريق غزل المحلة، من التواجد في التشكيل الأساسى لفريقه في المواجهة القادمة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى الممتاز، عقب المشاركة في المباراة الماضية أمام فاركو بديلا والظهور بشكل قوى خلال اللقاء.

ويعد يحيى حامد من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة هذا الموسم، حيث غاب عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وستقام على استاد الإسكندرية.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في 4 لقاءات والتعادل فى 8 مباريات.