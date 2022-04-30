شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الشمس.. و سبورتنج مع الزمالك فى ختام دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت ، منافسات اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2021/2022 على صالة سيتى كلوب السلام .

تشهد الجولة الختامية لقاءات بين ،سبورتنج مع الزمالك فو التاسعة مساء و الأهلى مع الشمس فى تمام الحادية عشر مساء.

فاز مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 28/25، فى اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 ليتوج باللقب، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.