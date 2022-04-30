شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. الأحمر يهزم الإسماعيلي ويحصد السوبر فى ليلة طرد جمعة ومعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية فى مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة قد تصل لملايين عريضة.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر فى مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفى كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا من الألقاب، إلى جانب احتضانه عدداً من أساطير اللعبة منذ الثلاثينيات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الأهلى" أشهر البطولات التى حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

حصد الأهلي يوم 9 أغسطس 2007 بطولة كأس السوبر المحلى للمرة الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء بعدما فاز على نظيره الإسماعيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1.

وأقيمت النسخة السابعة من بطولة كأس السوبر المصري بين الأهلى والإسماعيلى، وهي بطولة تقام سنويًا بين بطل الدوري المصري الممتاز وبطل كأس مصر في آخر موسم للبطولتين، ولكن بعد انسحاب الزمالك وصيف الدوري والكأس عن المشاركة شارك الإسماعيلي ثالث الدوري بدلًا منه، ونجح الأهلي (بطل الدوري) فى الفوز على الإسماعيلي (ثالث الدوري) بنتيجة 1-0، ليحصد الأهلي بذلك لقبه الرابع للسوبر.

سجل للأهلى شادى محمد من ركلة جزاء وتعادل محمد حمص للإسماعيلى ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي شهدت إهدار محمد بركات من الاهلى وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج من الاسماعيلى ، وشهدت المباراة طرد وائل جمعة من الاهلى وسيد معوض من الاسماعيلى.