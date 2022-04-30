قائمة الأهلي.. على رأسهم السولية وديانج.. غياب 6 لاعبين أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه ‏استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا على استاد ‏المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 في الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

"محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف".

وتشهد قائمة الأهلي أمام سيراميكا غياب كل من أحمد عبدالقادر وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود متولي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يقع سيراميكا في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.