بعد شكوى مرتضى منصور.. الشركة المتحدة تمنع أحمد شوبير من التعرض لنادي الزمالك وتحيله للتحقيق

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الإعلامي أحمد شوبير، المذيع في قناة "أون تايم سبورت"، بسبب قيامه ببث الفتنة بين جماهير أندية الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وبحسب بيان نشره المستشار مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك، فإن الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام قررتا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحمد شوبير، كما تم التنبيه عليه بأن يمتنع عن ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالسلب أو الإيجاب في برامجه.

وأضاف البيان أن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيف الوزيري، رئيس شركة بريزنتيشن، قد أجريا اتصالاً بالمستشار مرتضى منصور وأبلغاه أنه تم أخذ تعهد على شوبير بعدم ذكر اسم نادي الزمالك بالإيجاب أو السلب.

من جانبه، وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الشكر لكرم جبر وسيف الوزيري على تجاوبهما مع شكوى النادى الأبيض ضد التجاوزات التي يقوم به البعض.