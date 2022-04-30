مجمع صالات حسن مصطفى يحسم الجدل بشأن طمس شعار الزمالك أمام الأهلي في نهائي سوبر اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت هيئة مجمع ”صالات حسن مصطفى“ بيانًا كشفت خلاله عن أسباب تغطية وطمس شعار الزمالك داخل الصالة المغطاة، التي استضافت مباراة نهائي كأس السوبر لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، وترك شعار الأندية التي شاركت في بطولة أفريقيا لكرة السلة، وكأس العالم للأندية لكرة السلة.

وكان قطاع كبير من جمهور الزمالك قد أعربوا عن غضبهم تجاه مسئولي الصالة المغطاة، بسبب وضع علم مصر على شعار الزمالك في أعلى الصالة، وطمس الشعار الثاني الموجود أسفل المدرجات.

ويتواجد شعار الزمالك بسبب مشاركة الفريق الأبيض في بطولة أفريقيا لكرة السلة (BAL)، فضلًا عن المشاركة في كأس العالم للأندية بنفس الصالة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنها تلتزم مبدأ الحياد بين جميع الأندية، ولا تقصد أي شيء حول طمس شعار الزمالك.

وأضافت الهيئة في بيانها: ”تمت تغطية الشعار بسبب وجود فرق مصرية تشارك مع الزمالك الآن في بطولات محلية، وهو ما يستلزم الحياد“.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الشعارات ستتم إزالتها عقب العيد، حيث سيتم دهان الحوائط بشكل كامل لأن ملصقات الشعار تفسد الدهان عقب إزالته.

يشار إلى أن الإعلامي ونجم الزمالك السابق، خالد الغندور، كانت قد انتقد هذا التصرف، حيث طلب محاسبة المسئولين عنه.

وكتب الغندور منشوراً عبر صفحته الرسمية بـ "فيس بوك"، قال فيه: ”أعتقد أنه من حق جمهور الزمالك أن يعرف من مسح أو غطّى شعار نادي الزمالك المصري، وترك باقي شعارات الفرق الأفريقية، وعلى مدير الصالة أن يصدر بيانًا، ولو كان ذلك تصرفًا فرديًا“.

وأضاف الغندور: ”لا بد أن يُحاسب من قام بهذا التصرف الغريب، ويعاقب على فعلته، وما يحدث من هؤلاء هو فتنة وتعصب حقيقي، ويجب عدم ترك الأمر دون تحقيق، وتفريغ للكاميرات، ومعاقبة المخطئ، حتى سيصبح الأمر واضحًا“.

جدير بالذكر أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 28-25، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، في ختام منافسات بطولة سوبر المحترفين لكرة اليد، في اللقاء الذي أقيم على مجمع صالات حسن مصطفى.