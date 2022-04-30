شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود لدفاع الزمالك أمام إيسترن كومباني بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء، مدافع الزمالك، لصفوف فريقه فى مواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذى تعرض له بسبب تراكم الإنذارات.

وغاب محمود علاء عن مواجهة الزمالك والمصرى التى أقيمت مساء أول أمس الخميس، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليعزز الزمالك تصدره لجدول مسابقة االدورى.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، بينما يتجمد رصيد المصرى عند النقطة 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية.

ودفع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك بمحمد عبد الغنى بجوار محمود حمدى الونش فى دفاع الفريق خلال مواجهة المصرى، وقدم الثنائى مستوى جيد.

ومن المنتظر أن يعود محمود علاء لمجاورة الونش فى دفاع الزمالك أمام إيسترن كومباني، خاصة وإن فيريرا يعتمد عليه فى الدفاع منذ أن تولى المهمة الفنية.