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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر فى بطولة الدوري الممتاز.‏

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول، ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير، وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

يدير المباراة نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام وسامى هلهل، ومحمد يوسف فياض حكم رابع على تقنية الفيديو، محمود الدسوقى ومحمود أبو الرجال.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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