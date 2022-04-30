موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر فى بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول، ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.
يدير المباراة نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام وسامى هلهل، ومحمد يوسف فياض حكم رابع على تقنية الفيديو، محمود الدسوقى ومحمود أبو الرجال.