شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر فى بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول، ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير، وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.