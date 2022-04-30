شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة كان يستحق الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد احمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، بالمستوى التحكيمي في مباراة فريقه ضد فاركو، موضحا أن محمد الصباحي قدم مباراة مميزة باستثناء الكرة التى لامست يد مدافع فاركو.

وقال سامي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا الأحسن ووصلنا كتير وكنا أشرس وعندنا فرص كتير ضاعت، لكن الحمد لله على كل شيء".

وتابع سامي: "الموسم الماضي المفروض كنت أروح كونفدرالية ومروحتش، وأنا السنادي لحد دلوقتي أحلم بهذا، ولو كنا ناد جماهيري كان الوضع اختلف".

وواصل سامي: "محمود حليمو لاعب كبير وربنا يرجعه بالسلامة، لكن محسناش بغيابه، عندنا حمص لاعيب راجل وعندنا إصابات لكن ماشيين بشكل كويس".

وتابع: "حكم المباراة قدم مباراة جيدة لكن هناك كرة لمست يد لاعب فاركو ولم يحتسبها بالإضافة إلى أن الوقت بدل من الضائع كان قليلًا".

وواصل: "كنا الأفضل في المباراة ووصلنا إلى المرمى وكنا الأشرس ولدينا فرص كثيرة لكنها ضاعت والحمد لله على كل شيء".

وتعادل سموحة مع مضيفه فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.