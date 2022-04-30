شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة ثلاث مباريات مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ17 من عمر البطولة، حيث استضاف فريق مصر المقاصة نظيره فيوتشر، والتقى إنبى مع البنك الأهلى وواجهة سموحة فريق فاركو.

فيوتشر يكتسح مصر المقاصة بثلاثية نظيفة ويقتحم المربع الذهبى فى الدورى.. فيديو

اكتسح نادى فيوتشر فريق مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري هذا الموسم.

إنبى يتعادل أمام البنك الأهلى 2/2 فى الدورى.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة إنبى والبنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء فريق الاهلى في المركز الثانى برصيد 32 نقطة و وحصد فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة و في المركز الرابع فريق فيوتشر برصيد 28 نقطة .