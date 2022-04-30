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موعد مباراة الاهلى وسيراميكا اليوم السبت 30 / 4 / 2022 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية . موعد مباراة الاهلى وسيراميكا 

تقام مباراة الاهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت ، ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع الطلائع لاسيما قبل المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى.

 

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ترتيب الاهلى وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

 

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسيراميكا اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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