شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 20/19، فى إطار الجولة قبل الأخيرة من الدورة المجمعة لنهائيات دورى عمومى السيدات. بينما شهدت نفس الجولة خسارة الزمالك من الشمس بنتيجة 33/26.

فيما تقام اليوم السبت منافسات اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2021/2022 على صالة سيتى كلوب السلام.

وتشهد الجولة الختامية لقاءات بين سبورتنج مع الزمالك فى التاسعة مساء، والأهلى مع الشمس فى تمام الحادية عشرة مساء.

وفاز مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 28/25، فى اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 ليتوج باللقب، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.