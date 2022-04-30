شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام 3 مباريات اليوم، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

- مباراة الأهلى وسيراميكا

يدير المباراة نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام وسامى هلهل، ومحمد يوسف فياض حكم رابع على تقنية الفيديو، محمود الدسوقى ومحمود أبو الرجال.

- مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة

يدير المباراة محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه كل من نور سعيد وأحمد عبد المنعم، ومحمد التابعى حكم رابع وعلى تقنية الفار محمد عباس وإبراهيم محجوب.

- مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى

يدير المباراة أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه كل من علاء عبد الباسط ورجب محمد وإبراهيم محمد حكم رابع، وعلى تقنية الفار علاء صبرى وأحمد ناجى.