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تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام 3 مباريات اليوم، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

- مباراة الأهلى وسيراميكا

يدير المباراة نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام وسامى هلهل، ومحمد يوسف فياض حكم رابع على تقنية الفيديو، محمود الدسوقى ومحمود أبو الرجال.

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- مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة

يدير المباراة محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه كل من نور سعيد وأحمد عبد المنعم، ومحمد التابعى حكم رابع وعلى تقنية الفار محمد عباس وإبراهيم محجوب.

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- مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى

يدير المباراة أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه كل من علاء عبد الباسط ورجب محمد وإبراهيم محمد حكم رابع، وعلى تقنية الفار علاء صبرى وأحمد ناجى.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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