شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. زيزو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة ثلاث مباريات اليوم، ضمن الجولة الـ17 من عمر البطولة، حيث استضاف فريق مصر المقاصة نظيره فيوتشر، والتقى إنبى مع البنك الأهلى، وواجه سموحة فريق فاركو.

فيوتشر يكتسح مصر المقاصة بثلاثية نظيفة ويقتحم المربع الذهبى فى الدورى.. فيديو

اكتسح نادى فيوتشر فريق مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري هذا الموسم.

إنبى يتعادل أمام البنك الأهلى 2/2 فى الدورى.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة إنبى والبنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 10 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 7 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف