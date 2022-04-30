شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏أحمد عبد القادر لاعب الفريق حالته مطمئنة بعد إصابته في الكتف، التي تعرض لها خلال ‏مشاركته مع الفريق أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، وخضوعه لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.‏

وقال أبو عبلة إن فرص عبد القادر كبيرة في اللحاق بمباراة وفاق سطيف، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن موقفه من التواجد في تدريبات الفريق سوف يتحدد بشكل نهائى ‏بعد مباراة سيراميكا التي تقام مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الممتاز.‏

وغاب عبد القادر عن مباراة الأهلى وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري، كما يستمر غيابه عن ‏مباراة سيراميكا اليوم، فيما سيتم تقييم حالته في المران الأول للفريق بعد مباراة سيراميكا في ‏بداية التحضير لمباراة وفاق سطيف.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة سيراميكا.‏