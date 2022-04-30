شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق حالته مطمئنة بعد إصابته في الكتف، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.
وقال أبو عبلة إن فرص عبد القادر كبيرة في اللحاق بمباراة وفاق سطيف، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن موقفه من التواجد في تدريبات الفريق سوف يتحدد بشكل نهائى بعد مباراة سيراميكا التي تقام مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الممتاز.
وغاب عبد القادر عن مباراة الأهلى وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري، كما يستمر غيابه عن مباراة سيراميكا اليوم، فيما سيتم تقييم حالته في المران الأول للفريق بعد مباراة سيراميكا في بداية التحضير لمباراة وفاق سطيف.
ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة سيراميكا.