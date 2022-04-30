نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام تعيين الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا بالدورى، ومعه محمود الدسوقى حكما للفار.

يخضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء ‏مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت في بطولة الدوري الممتاز، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش، ولم يستطع استكمال ‏المباراة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا اليوم لتحديد ‏فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي.‏

وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة الجمعة اشتملت على الجري حول الملعب على هامش ‏مران الفريق، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة إلى ‏المشاركة في المران الجماعى.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏