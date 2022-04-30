شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام تعيين الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا بالدورى، ومعه محمود الدسوقى حكما للفار.
يخضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت في بطولة الدوري الممتاز، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش، ولم يستطع استكمال المباراة.
وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا اليوم لتحديد فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج علاجي وتأهيلي.
وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة الجمعة اشتملت على الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعى.
ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.