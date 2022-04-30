شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 29/4/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 29/4/2022 العديد من الأخبار والتى جاء في مقدمتها، موسيمانى يحيل أوراق محمد هانى لدكة الأهلى ويعيد كريم فؤاد للتشكيل الأساسى، وباملاك تيسيما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال.
موسيمانى يحيل أوراق محمد هانى لدكة الأهلى ويعيد كريم فؤاد للتشكيل الأساسى
استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على عودة كريم فؤاد الظهير الإيمن للفريق للتشكيل الاساسى بداية من مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت
الأهلي يبحث مع سفارة مصر بالجزائر ترتيبات مباراة وفاق سطيف فى دوري الأبطال
فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع سفارة مصر بالجزائر من أجل ترتيب عدة أمور تتعلق برحلة المارد الأحمر إلى الجزائر لخوض مباراة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.