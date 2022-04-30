شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 29/4/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 29/4/2022 العديد من الأخبار والتى جاء في مقدمتها، موسيمانى يحيل أوراق محمد هانى لدكة الأهلى ويعيد كريم فؤاد للتشكيل الأساسى، وباملاك تيسيما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال.

موسيمانى يحيل أوراق محمد هانى لدكة الأهلى ويعيد كريم فؤاد للتشكيل الأساسى

استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على عودة كريم فؤاد الظهير الإيمن للفريق للتشكيل الاساسى بداية من مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت

الأهلي يبحث مع سفارة مصر بالجزائر ترتيبات مباراة وفاق سطيف فى دوري الأبطال