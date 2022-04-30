شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يعلق على مفاوضات الأهلى والزمالك مع محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن مباراة فريقه أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال نونو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كالعادة نجحنا في تضييق المساحات على سموحة، ونخلق مساحات لنا، وقدرنا نتحكم في مجريات المباراة بشكل جيد".

وتابع: "اللاعبون أدوا بشكل جيد، وكنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وفريق سموحة كان يلعب على الطويلة والواحد على واحد لكن اغلقنا المساحات عليهم".

وأردف: "سعيد بالفريق لأننا منظومة متكاملة، ونحاول أن نلعب بطريقة لعب جديدة ومختلفة ولكن نحتاج وقت وفي المستقبل سوف نكون الأفضل". وأكمل: "اللاعبون تحسّن مستواهم فى آخر 30 دقيقة، وشعروا أنهم ليسوا محظوظين".

وأضاف: "اللاعبون كان حظهم سيئ، ومباراة الزمالك كان يستطيع شريف أن يسجل هدفا ولكن خرجت فوق العارضة، ومباراة المحلة خلقنا فرصتين وكنا سوف نحصد الثلاث نقاط".

وأكد ألميدا: "نحن نساعد شريف على أن يكون من أفضل المهاجمين خلال الفترة القادمة وسوف نعمل على ذلك".

وتطرق للحديث عن محمد صبحي قائلا: "صبحي لاعب محترف، وأنا سعيد بتواجده معنا وسوء انتقال للأهلي أو عاد للزمالك فهو لاعب محترف، وسوف يكون له شأن في المستقبل هو وجميع لاعبى فاركو".

واختتم: "عقلية اللاعبين في فاركو هي أنهم يريدون الفوز دائما، ولكن العمل يأتي بأننا بنجمع نقطة في نقطة، ولكن كل مباراة نلعب على الثلاث نقاط، وحاربنا حنى النهاية ونستحق الثلاث نقاط وكنا الأفضل في المباراة".