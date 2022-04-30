شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجمعة 29 / 4 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء الجمعة 29 / 4 / 2022 ثلاث مباريات اليوم ضمن الجولة الـ17 من عمر البطولة، حيث استضاف فريق مصر المقاصة نظيره فيوتشر، والتقى إنبى مع البنك الأهلى، وواجهة سموحة فريق فاركو.

فيوتشر يكتسح مصر المقاصة بثلاثية نظيفة ويقتحم المربع الذهبى فى الدورى.. فيديو

اكتسح نادى فيوتشر فريق مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري هذا الموسم.

إنبى يتعادل أمام البنك الأهلى 2/2 فى الدورى.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة إنبى والبنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.