شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضم 24 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، لحساب الجولة الختامية من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة ضم 24 لاعبًا وهم محمد فوزي وعمر رضوان فى حراسة المرمي، وعصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني فى خط الدفاع، وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد مخلوف وحسن ياسين وأحمد مدبولي، وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وسايكو كونتيه ومدحت فقوسة وجان موريل فى خط الوسط، ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ودييجو فرندناو فى خط الهجوم.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء الجمعة استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش اليوم السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، فى ختام منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري العام.

هذا ومن المقرر أن يغادر الفريق بعد قليل للمبيت بأحد فنادق القاهرة تحضيراً للمباراة التى تنطلق عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

بدأ المران بمحاضرة عقدها الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، لمطالبة اللاعبين بطي صفحة مباراة إنبي والتى شهدت إيقاف مسيرة إنتصارات الفريق والتأكيد على ضرورة الإستفادة من تلك المواجهة لتحقيق نتائج إيجابية في قادم اللقاءات.

وتخلل المران مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها فى مواجهة الغد بجانب بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق، قبل أن يختتم بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهة الماضية.