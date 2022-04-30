اتحاد الكرة يدعم الأهلي ويطالب "كاف" بالحياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي له عن أنه خاطب كاف بضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص واختيار ملعب محايد للقاء النهائي في كلتا المباراتين.

وتحفظ الاتحاد المصري على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر و الجزائر و المغرب و انجولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

وظهرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية تفيد باستقرار الاتحاد الإفريقي على إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب رغم وجود الوداد المغربي في الدور ربع النهائي.