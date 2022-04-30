"تحقيق وتعهد".. أزمة جديدة بين مرتضى وشوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح السبت، أعلن من خلاله تحويل أحمد شوبير لتحقيق عاجل معه.

وأفاد رئيس الزمالك خلال بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية "فيسبوك"، أن الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام قامت بإجراء تحقيق عاجل مع شوبير بسبب إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد.

وجاء ذلك التحقيق بعد الشكوى الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد شوبير.

وأشار البيان، إلى أنه تم التنبيه على شوبير بمنع ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالإيجاب أو السلب خلال برامجه.

وفي نفس السياق، قام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وسيف الوزيري بالاتصال بمرتضى منصور ليتم ابلاغه بالحصول على تعهد من شوبير بعدم ذكر اسم الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، ضمن حسابات الأسبوع الـ16 بمسابقة دوري we المصري.