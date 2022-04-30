اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء السبت في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة الأهلي وسيراميكا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام وسامي هلهل، ومحمد يوسف فياض كحكم رابع.

ويتولى محمود الدسوقي تقنية الفيديو في المباراة ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يقع سيراميكا في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.