الأهلي: تقييم حالة السولية بعد مواجهة سيراميكا.. وفرص عبد القادر في اللحاق بلقاء وفاق سطيف كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يخضع عمرو السولية لاعب الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء ‏مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش ولم يستطع استكمال ‏المباراة.‏

وأوضح، أن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا غدا لتحديد ‏فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي

ويأتي الفحص الطبي المقرر أن يخضع له السولية لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وكان السولية قد خاض تدريبات منفردة اليوم اشتملت على الجري حول الملعب على هامش ‏مران الفريق وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة.

وفي سياق متصل، أكد أبو عبلة، أن اللاعب ‏أحمد عبد القادر حالته مطمئنة بعد إصابته في الكتف، التي تعرض لها خلال ‏مشاركته مع الفريق أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا، وخضوعه لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.‏

وأشار إلى أن فرص عبد القادر كبيرة في اللحاق بمباراة وفاق سطيف، في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، لافتا أن موقفه من التواجد في تدريبات الفريق سوف يتحدد بشكل نهائي ‏بعد مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد السبت في بطولة الدوري الممتاز.‏

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري، كما يستمر غيابه عن ‏مباراة سيراميكا غدا، فيما سيتم تقييم حالته في المران الأول للفريق بعد مباراة سيراميكا في ‏بداية التحضير لمباراة وفاق سطيف.‏