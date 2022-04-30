الأهلي: تقييم حالة السولية بعد مواجهة سيراميكا.. وفرص عبد القادر في اللحاق بلقاء وفاق سطيف كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
يخضع عمرو السولية لاعب الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد في بطولة الدوري الممتاز.
وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش ولم يستطع استكمال المباراة.
وأوضح، أن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا غدا لتحديد فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج علاجي وتأهيلي
ويأتي الفحص الطبي المقرر أن يخضع له السولية لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان السولية قد خاض تدريبات منفردة اليوم اشتملت على الجري حول الملعب على هامش مران الفريق وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة.
وفي سياق متصل، أكد أبو عبلة، أن اللاعب أحمد عبد القادر حالته مطمئنة بعد إصابته في الكتف، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.
وأشار إلى أن فرص عبد القادر كبيرة في اللحاق بمباراة وفاق سطيف، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لافتا أن موقفه من التواجد في تدريبات الفريق سوف يتحدد بشكل نهائي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد السبت في بطولة الدوري الممتاز.
وكان اللاعب قد غاب عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري، كما يستمر غيابه عن مباراة سيراميكا غدا، فيما سيتم تقييم حالته في المران الأول للفريق بعد مباراة سيراميكا في بداية التحضير لمباراة وفاق سطيف.