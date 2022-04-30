فيوتشر يقتحم المربع الذهبي بعد تعثر سموحة.. وتعادل مثير بين إنبي والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق فيوتشر فوزاً غالياً على مصر المقاصة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ17 بمسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح فيوتشر التسجيل مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق أيمن الصفاقسي، قبل أن يُضيف أحمد عاطف هدفين في الدقيقتين 44 و73.

وبهذه النتيجة، يقتحم فيوتشر المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده للنقطة الـ28 في المركز الرابع، بينما تستمر النتائج السلبية للمقاصة والذي يقع في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

تعادل مثير بين إنبي والبنك الأهلي

وفي نفس الجولة، انتهت مباراة البنك الأهلي وإنبي بتعادل مثير بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد بتروسبورت.

وسجل البنك الأهلي أولى الأهداف مبكراً في الدقيقة 3 من انطلاقة الشوط الأول عن طريق اساهاكى يعقوبو، قبل أن يضيف عاصم صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 58 قلص مصطفى شلبي الفارق لإنبي بتسجيل هدفه الأول من ضربة جزاء، وأهدر نفس اللاعب ضربة جزاء آخرى للفريق البترولي في الدقيقة 74.

ونجح مصطفى شلبي في تسجيل هدف التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

وبهذه النتيجة، يرفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 23 في المركز السادس، بينما يصل إنبي للمركز الثامن بـ20 نقطة.

التعادل السلبي يحسم مباراة سموحة وفاركو

وحسم التعادل السلبي المباراة الثالثة بين إنبي وفاركو في المواجهة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية بالجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة، يتراجع سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويحتل فاركو المركز السابع بـ23 نقطة.