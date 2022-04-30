شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 29/4/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 29/4/2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها، محمد عبد الشافى جاهز لتدعيم الجبهة اليسرى للزمالك أمام إيسترن كومباني، والزمالك يراقب 10 لاعبين فى الدورى تمهيدا لضمهم فى الصيف، وتعليمات خاصة من فيريرا.. وتصعيد حارس 2003 فى الزمالك.