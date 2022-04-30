شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستقر على 22 لاعبا لمعسكر المحلة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على 22 لاعبا لمعسكر الفريق لمباراة المحلة المقرر لها غدا السبت على استاد الإسكندرية.

واللاعبون هم: محمد عبد المنصف وصبحى سليمان، ومروان النجار خالد الغندور كريم الديب وكريم ممدوح، وأحمد راشد ونادر رمضان ومروان عطية وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد، والسيد سالم وعبد الله نصيب وكريم يحيى وهشام صلاح، وصبرى رحيل ومورو ساليفو وأحمد نبيل مانجا، وبنجامين وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسى، وموبولولو.

ويسعى عماد النحاس إلى تجهيز اللاعبين لمباراة المحلة، والتى اعتبرها الجهاز الفنى نقطة التحول للفريق فى جدول الدورى.