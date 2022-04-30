7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 29 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 4 / 2022 فى مقدمتها، محمد عبد الشافى جاهز لتدعيم الجبهة اليسرى للزمالك أمام إيسترن كومباني.

محمد عبد الشافى جاهز لتدعيم الجبهة اليسرى للزمالك أمام إيسترن كومباني

أصبح محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق الزمالك، جاهز لتدعيم صفوف الأبيض فى مواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز، بعد شفاءه من اجهاد الركبة.

باملاك تيسيما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"،عن حكام مباراة النادي الأهلي و وفاق سطيف الجزائري، وذلك في مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يواجه وفاق سطيف بنصف نهائي دوري الأبطال بإستاد السلام

استقر النادي الأهلي على خوض مباراة وفاق سطيف الجزائري بإستاد السلام يوم 7 مايو المقبل ،وعدم نقلها إلى ملعب القاهرة كما كان يُفكر مسئولو النادي خلال اليومين الماضيين.

موسيمانى يحيل أوراق محمد هانى لدكة الأهلى ويعيد كريم فؤاد للتشكيل الأساسى

استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على عودة كريم فؤاد الظهير الإيمن للفريق للتشكيل الاساسى بداية من مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد المقاولون العرب بالجولة 17 للدوري مع جلوس محمد هانى بديلا على دكة البدلاء.

صلاح محسن يدخل حسابات موسيماني فى الأهلي .. اعرف التفاصيل

ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على مهاجم الفريق صلاح محسن بشكل كبير الفترة المقبلة بعدما عاد اللاعب للفريق مؤخراً عقب فترة غياب طويلة للإصابة التي أجرى على أثرها جراحة في مشطية القدم.

صرف 7 ملايين جنيه للحكام قبل إجازة عيد الفطر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف المستحقات المتأخرة لجميع الحكام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وبلغت قيمة المستحقات التى تم صرفها 7 ملايين جنيه، من منطلق دعم قضاة الملاعب ماديا وتوفير عوامل النجاح لمنظومة التحكيم.

الزمالك يراقب 10 لاعبين فى الدورى تمهيدا لضمهم فى الصيف

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن قيام مسئولي النادي بمراقبة ما يقرب من 10 لاعبين من اندية بالدورى المصري تمهيدا للتفاوض معهم وانهاء الاتفاق معهم للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق عقب رفع الإيقاف عن الزمالك .