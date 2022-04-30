شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكتسح مصر المقاصة بثلاثية نظيفة ويقتحم المربع الذهبى فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح نادى فيوتشر فريق مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري هذا الموسم.

سجل التونسى أيمن الصفاقسى مبكرا لنادى فيوتشر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بعدما استغل عرضية مميزة من أحمد رفعت، ليحولها برأسه في شباك محمد مجدى حارس المقاصة، وأضاف أحمد عاطف الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 43 بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد رضا لينفرد بمحمد مجدى ويراوغه ويسجل هدفا مميزا، وعاد أحمد عاطف ليسجل الهدف الثانى له والثالث لفيوتشر بضربة خلفية "دابل كيك" بعد عرضية رائعة من أحمد رفعت في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة رفع نادى فيوتشر رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى إلى المركز الرابع ويقتحم المربع الذهبى، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

في المقابل، بقى مصر المقاصة في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط جمعها الفريق من خوض 17 مواجهة حقق فوز وحيد وتعادل في 7 مباريات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 8 أهداف فقط وتلقت شباكه 21 هدفا.

دخل فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم، سعد سمير، محمود مرعى، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، محمد رضا، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسى.

الهجوم: أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى.

الدفاع: على فتحى، أحمد صبيحة، أحمد منعم، هشام حافظ.

الوسط: محمد محسن ليلة، خالد صلاح، سعيد الونش، محمد عادل، محمود عماد.

الهجوم: محمود فهمى.