شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع فاركو سلبيا ويبتعد عن المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة سموحة وفاركو في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وضم تشكيل سموحة كل من: "حراسة المرمى: الهاني سليمان، وخط الدفاع: أحمد بيكهام - خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم، وخط الوسط: شريف رضا - محمد عبد العاطي - محمد متولي كناريا - صديق اوجولا – عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم: مروان حمدي".

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد صبحي وخط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما، وخط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، والهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف".

بهذه يحتل سموحة المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتلقى 6 هزائم وحقق 5 تعادلات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.