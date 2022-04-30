شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل أمام البنك الأهلى 2/2 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة إنبى والبنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدفان لفريق البنك الأهلى عن طريق الغانى إسحاق يعقوبو لاعب فريق البنك الأهلى بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عقب استغلال تمريرة رائعة من زميلة أحمد سعيد ليسديدها على مرمى الحارس محمود جاد وتسكن الشباك، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق عاصم صلاح في الدقيقة 44 من ضربة الجزاء، بينما جاء هدفا فريق إنبى عن طريق اللاعب مصطفى شلبى في الدقيقة 59 من علامة الجزاء والدقيقة 89 عقب استغلال كرة عرضية من زميله ليسديها برأسية قوية بمرمى الحارس محمود الزنفلى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما جاء فريق البنك الاهلى بالمركز السادس برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو.

فى خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيونى.

فى الهجوم: أسامة فيصل - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحي - محمد دبش - محمود سيد - أحمد ياسر - محمد لعبة - موسي دياوارا - كريم بامبو - محمد حامد - إبراهيم سيد.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود جاد.

فى خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، مصطفى شلبى.

فى خط الوسط: مؤمن راضى، إبراهيم القاضي، أحمد العجوز، مصطفى دويدار ومحمد النحاس.

فى الهجوم: جون إيبوكا.