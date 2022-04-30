شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعالج أخطاء بيراميدز أمام سيراميكا قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على إعادة مشاهدة مواجهة فريقه الماضية أمام سيراميكا من أجل رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

وقام جونياس بتجميع تلك الأخطاء حتى يتم معالجتها سريعًا قبل مواجهة الجونة، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، على ستاد خالد بشارة.

ويعمل تاكيس جونياس على علاج كافة الأخطاء خاصة المتمثلة فى خط الهجوم، وعدم قدرتهم على استغلال الفرص، الأمر الذى أدى للهزيمة من سيراميكا بهدف دون رد.

ويرغب المدير الفنى في معالجة تلك الأخطاء فى أسرع وقت وقبل مواجهة الجونة، حتي يتمكن من العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط ويعود من جديد للصراع على مقدمة الدورى.

وكان تاكيس أكد فى المؤتمر عبر مواجهة سيراميكا، أن الفريق يحتاج للمزيد من العمل والصبر خلال المرحلة المقبلة مع وعد بأن الأمور ستكون أفضل بكثير في المرحلة المقبلة، مع شرط الصبر والعمل الجاد وعدم اليأس وعدم التوقف مطلقا على خسارة مباراة وأن تكون حافزا في المباريات المقبلة.